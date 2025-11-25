گھر سے لاکھوں مالیتی زیورات، نقدی اور دیگر سامان چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، موبائل فون، نقدی اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے عمر بلال نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملزمان مبینہ طور پر تالے توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوگئے اور الماریوں سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی، موبائلز، کپڑے اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے لے گئے جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔