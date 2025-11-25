ہیوی وہیکل رہائشی علاقے میں لانے والا ڈرائیور حوالات میں بند
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ممنوعہ اوقات میں ہیوی وہیکل رہائشی علاقے میں لے کر آنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ممنوعہ اوقات کے دوران ہیوی وہیکل رہائشی علاقے میں لے کر آنے اور دیگر ٹریفک کے لئے خطرے کی علامت بننے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
