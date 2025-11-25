ایف ڈی اے کے پلاٹس کی کل نیلامی ، 6رکنی کمیٹی تشکیل
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے کی ملیکتی مختلف ہاؤسنگ سکیموں میں پبلک سائٹس کے رقبہ جات اور کمرشل و رہائشی پلاٹس کی نیلامی کل (بدھ)26 نومبر کو 11 بجے دن ایف ڈی اے کمپلیکس بالمقابل سول ہسپتال میں منعقد ہوگی جس کیلئے ضروری انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں۔
نیلام عام کے ذریعے فروخت کیلئے چھ رکنی نیلام کمیٹی تشکیل دے دی گئی ، ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے نیلامی کے عمل کی نگرانی کیلئے نیلام کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ ون جنید حسن منج کمیٹی کے کنوینر ہوں گے ، اراکین میں ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ ون، ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ ٹو اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ ون شامل ہیں۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے ہدایت کی ہے کہ نیلامی کے عمل کو مکمل طور پر شفاف اور منظم رکھا جائے ، اس ضمن میں بولی میں حصہ لینے والے شہریوں کی مکمل رہنمائی اور محکمانہ سہولیات فراہم کریں۔
انہوں نے کہا کہ نیلام عام میں فروخت کرنے یا لیز پر دینے والی جائیدادوں کے محل وقوع کے ساتھ تمام تفصیلات کے بارے میں واضح طور پر آگاہ کیا جائے تاکہ بولی دہندگان کو کوئی ابہام نہ رہے ۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے نیلامی کی شرائط اور قواعد و ضوابط کی مکمل پابندی کا حکم دیا اور کہا کہ نیلامی کے طریقہ کار میں کوئی رخنہ اندازی نہیں ہونی چاہیے ۔ جنید حسن منج نے بتایا کہ نیلام عام میں 114 مختلف ہاؤسنگ سکیموں میں تعلیم و صحت کی سہولیات کے متعلق مفادِ عامہ کیلئے مختص مختلف رقبہ جات کے پلاٹس فروخت کیلئے پیش کئے جائیں گے ، پبلک یوٹیلٹی سائٹس کے 20 پلاٹس ایف ڈی اے کے زیرِ کنٹرول کالونیوں مدینہ ٹاؤن، ملت ٹاؤن اور قائداعظم بلاک سمندری روڈ میں واقع ہیں۔