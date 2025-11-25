ستھرا پنجاب :ناقص کارکردگی پر چک جھمرہ کے کنٹریکٹر کا ٹھیکہ منسوخ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر)ندیم ناصر نے ستھراپنجاب پروگرام پر عملدرآمد کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر زینب جہانداد، اسسٹنٹ کمشنرز، میونسپل کارپوریشن، ضلع کونسل، پی ایچ اے ، ہیلتھ، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، کنٹریکٹرز و دیگر افسران موجود تھے ۔
ڈپٹی کمشنر نے ناقص کارکردگی پر چک جھمرہ کے کنٹریکٹر کا صفائی ٹھیکہ منسوخ کردیا۔ انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز ستھرا پنجاب کی کمانڈ سنبھالیں اور متعلقہ امور کی پوری ذمہ داری لیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز کمپلینٹ سیل اپنے دفاتر میں منتقل کریں جبکہ ایف ڈبلیو ایم سی کا کنٹرول روم ڈی سی آفس میں شفٹ کیا جائے ۔ انہوں نے سخت پیغام دیا کہ کام میں غفلت و کوتاہی برتنے والے سٹاف کو نوکریوں سے فارغ کریں۔ انہوں نے فیصل آباد کے کنٹریکٹر کو صفائی کے معیار میں بہتری لانے کیلئے ایک ہفتہ کی مہلت دے دی۔ ڈپٹی کمشنر نے 8 بازاروں سے تجاوزات کے خاتمہ کیلئے ہفتہ وار پلان طلب کیا اور کہا کہ جیو ٹَیگنگ کے ساتھ تصویریں ڈیش بورڈ پر اپ لوڈ کی جائیں۔ انہوں نے گرین بیلٹس کی صفائی، پودوں کی کانٹ چھانٹ اور باقاعدہ پانی دینے کے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ شجرکاری، گرین بیلٹس کی تزئین و بحالی کے حوالے سے پی ایچ اے کو سخت ہدایات جاری کیں اور کہا کہ کام چور عناصر کا کڑا احتساب کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کا دورہ کریں، صفائی کی صورتحال کا جائزہ اور مریضوں کیلئے ادویات کی فراہمی کے عمل کی سخت جانچ کریں۔