پنک اور بلیووین سروسز عوام کیلئے بہترین سہولت:سی ٹی او

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)چیف ٹریفک آفیسرفیصل آباد ناصر جاوید رانانے کہا ہے کہ پنک اور بلیو وین وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انقلابی اقدام ہے ، پنک اور بلیو وین خواتین اور شہریوں کو بہترین سروسز فراہم کرنے میں مصروفِ عمل ہیں۔

 اپنے ایک بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ دونوں وینز کے ذریعے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے ، پنک وین صرف خواتین کو اُن کی دہلیز پر خدمات فراہم کر رہی ہے جبکہ پنک وین کا تمام سٹاف بھی خواتین پر مشتمل ہے ۔ بلو وین تمام شہریوں کو خدمات مہیا کر رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کو وزیراعلیٰ پنجاب کی اس شاندار سہولت سے بھرپور طور پر مستفید ہونا چاہیے ۔

 

