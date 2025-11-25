اسلامیہ گریجوایٹ کالج میں انسدادِ منشیات آگاہی سیمینار کا انعقاد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)انجمن انسداد منشیات الائیڈ ہسپتال II کے زیراہتمام گورنمنٹ اسلامیہ گریجوایٹ کالج سرگودھا روڈ میں انسدادِ منشیات آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ ایڈوائزر صوبائی محتسب پنجاب نواز خالد عاربی اس موقع پر مہمان خصوصی تھے ۔
پرنسپل ادارہ پروفیسر ڈاکٹر عتیق امجد، پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈوگر ڈیپارٹمنٹ آف سائیکائٹری، جنرل سیکرٹری انجمن انسداد منشیات الائیڈ ٹو آمنہ اکرم، محمد افضل جلندھری کے علاوہ اساتذہ اور طلباء وطالبات شریک تھیں۔ مقررین نے نوجوانوں کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا اور اصلاحِ معاشرہ کیلئے شعور اجاگر کرنے پر زور دیا۔ مقررین نے کہا کہ منشیات نہ صرف انسانی صحت بلکہ سماجی ڈھانچے کیلئے بھی زہرِ قاتل ہیں۔
نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچانے کیلئے تعلیمی اداروں، والدین اور معاشرتی تنظیموں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر انسدادِ منشیات کی کاوشوں کو سراہا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ منشیات کے خاتمے کیلئے عوامی آگاہی مہمات مزید مؤثر انداز میں جاری رکھی جائیں گی، اس موقع پر واک بھی منعقد ہوئی۔