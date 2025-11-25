صعنتی یونٹس کے بوائلرز اور پریشر ویسلز کی ازسر نو جامع انسپکشن کا فیصلہ
کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت اجلاس ،دوران انسپکشن یونٹ کی جیو ٹیگنگ و لوکیشن کے ساتھ این او سیز کو بھی چیک کیا جائیگا، 4نجی کمپنیوں کو 90دن کا وقت دیدیا گیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر فیصل آباد ڈویژن میں تمام صنعتی یونٹس/فیکٹریز کے بوائلرز اور پریشر ویسلز کی استعداد کار کا ازسرِنو جائزہ لینے کے لیے جامع انسپکشن کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ دوران انسپکشن صنعتی یونٹ کی جیو ٹیگنگ و لوکیشن کے ساتھ این او سیز کی موجودگی کو بھی چیک کیا جائے گا، جس کے لیے 4 نجی کمپنیوں کو 90 دن کا وقت دیدیا گیا ہے ،اس امر کا فیصلہ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا،
جس میں انڈسٹریز، لیبر، سول ڈیفنس، ماحولیات سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران اور کمپنیوں کے نمائندگان بھی موجود تھے ۔کمشنر نے کہا کہ محتاط اندازے کے مطابق ڈویژن کے صنعتی یونٹس میں 12 سو سے زائد بوائلرز اور 6 ہزار سے زائد پریشر ویسلز موجود ہیں جن کی استعداد کار جانچنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ ایسے بوائلر اور پریشر ویسلز کی معیاد ختم ہونے پر ان کے پھٹنے اور خدانخواستہ انسانی جانوں کے ضیاع کا اندیشہ ہوتا ہے ، اسی مقصد کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے ۔
انہوں نے بتایا کہ ڈویژنل انتظامیہ نے انفورسمنٹ کمیٹی بھی قائم کی ہے اور نجی کمپنیوں کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر انسپکشن رپورٹ میں این او سیز کی عدم موجودگی یا ایس او پیز پر عمل نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ صنعتی یونٹ کو سیل کر دیا جائے گا۔کمشنر نے مزید بتایا کہ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی (فیڈمک)کی انتظامیہ کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی حدود میں قائم تمام صنعتی یونٹس اور فیکٹریوں میں بوائلرز/پریشر ویسلز کے درکار تقاضوں اور ان کی استعداد کار کا جائزہ لے کر 30 یوم میں جامع رپورٹ کمشنر آفس کو بھجوائے ، اس حوالے سے معمولی سی بھی غفلت یا لاپروائی کی کوئی گنجائش نہیں۔