جواں سالہ لڑکی اور شادی شدہ خاتون کو زیادتی کانشانہ بنادیاگیا

  • فیصل آباد
جواں سالہ لڑکی اور شادی شدہ خاتون کو زیادتی کانشانہ بنادیاگیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی اورشادی شدہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ریاض نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 ملزم ابرار نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ملکر اس کی بیٹی کو قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ۔ تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے چک نمبر 203 رب کے رہائشی حبیب الرحمن نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی اہلیہ کو اغواء کر کے زیادتی کا نشانہ بنا دیا ۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے مغویہ کی تلاش اورتفتیش شروع کر دی ۔

 

