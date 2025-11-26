صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشہ آور دودھ پلا کر گھر سے زیورات نقدی سامان چوری

  • فیصل آباد
202 رب کا سیف الرحمن دودھ پینے سے بیہوش،ملزم واردات کرکے فرار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شہری کو مبینہ طور پر نشہ آور دودھ پلا کر گھر سے زیورات، نقدی اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے چک نمبر 202 رب کے رہائشی سیف الرحمن نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے مبینہ طور پر اسے نشہ آور دودھ پلا کر بے ہوش کر دیا اور اس دوران اسکے گھر سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کردی ۔

 

