احمد پور موڑ کلمہ چوک میں تجاوزات کیخلاف آپریشن
گڑھ مہاراجہ ( نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال طارق محمود گل نے پیرا فورس اہلکاروں کے ہمراہ تجاوزات کیخلاف احمد پور موڑ کلمہ چوک میں آپریشن کا آغاز کر دیا۔اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی شہر کے داخلی و خارجی راستوں سے تجاوزات کو ہٹادیا گیا۔
اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال طارق محمود گل نے پیرا فورس اہلکاروں کے ہمراہ تجاوزات کیخلاف احمد پور موڑ کلمہ چوک میں آپریشن کا آغاز کر دیا۔اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی شہر کے داخلی و خارجی راستوں سے تجاوزات کو ہٹادیا گیا۔