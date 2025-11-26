صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ میں پنجاب لیول کے ٹورنامنٹ کرائینگے :شکیل ادریس

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)صدر ٹیبل ٹینس ایسوسی ایشن شیخ شکیل ادریس ایگزیکٹو ممبر پنجاب سپورٹس بورڈ ٹیبل ٹینس منتخب، چنیوٹ پہنچنے پر شیخ شکیل ادریس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔

اس موقع پر ڈسٹرکٹ ٹیبل ٹینس ایسوسی ایشن چنیوٹ کے ممبران بھی موجود تھے ۔ شیخ شکیل ادریس کا کہنا تھا کہ چنیوٹ میں بھی بہت ٹیلنٹ موجود ہے ۔ عنقریب چنیوٹ میں پنجاب لیول کے ٹورنامنٹ کرائے جائیں گے چنیوٹ میں ٹیبل ٹینس اکیڈمی کی بھی منظور ی دیدی گئی ہے یہاں ٹیبل ٹینس کھیل کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائینگے ۔

 

