سیوریج لائنوں کی صفائی شروع
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )میونسپل کمیٹی کی زیر نگرانی سیوریج لائنوں کی صفائی شروع۔ سینٹری انسپکٹرمرزا سجاد نے ٹیم کے ہمراہ علی پارک اور جھمرہ روڈ پر بند سیوریج لائنوں کو کھولنے کے کام کا آغاز کر دیا۔
اس موقع پر چیف آفسر محسن مظہر کا کہنا تھا کہ شہریوں کو نکاسی آب کے بہتر نظام کی فراہمی اولین ترجیح ہے ، شہر کے دیگر علاقوں میں بھی نالوں اور سیوریج لائنوں کی صفائی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے ۔ مین ہولز اور نکاسی آب مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔