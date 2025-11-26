لیبر ایکٹ نظرانداز، 80ہزاربچے جبری مشقت پر مجبور
پاور لومز ودیگرکاروبارمیں کام لیا جانے لگا،لیبر افسروں کی فرضی کارروائیاں
پینسرہ(نمائندہ دنیا)چائلڈ لیبر ایکٹ کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ،جھنگ روڈ سمیت شہر بھر میں کم و بیش 80ہزار بچے سکول جانے کی بجائے جبری مشقت پر مجبور ہیں۔ جھنگ روڈ پر صنعتوں میں ہزاروں بچے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں مالکان کم اجرت پر تیرہ سال سے کم عمر بچوں سے مشقت لینے میں مصروف ہیں نابالغ بچے سکول جانے کی بجائے غربت پر والدین کا ساتھ دینے کے لئے جبری مشقت پر مجبور ہیں جبکہ محکمہ لیبر ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اور متعلقہ افسر چائلڈ لیبر کی خلاف ورزیاں روکنے کی بجائے مبینہ طور پر دیہاڑیاں لگانے میں مصروف ہیں ۔ سماجی تنظیموں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔