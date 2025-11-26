صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کاگورنمنٹ کالج میں آگاہی سیمینار

  • فیصل آباد
محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کاگورنمنٹ کالج میں آگاہی سیمینار

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے زیر اہتمام PFPP پروگرام کے تحت گورنمنٹ پوسٹ گریجوایٹ کالج میں آگاہی سیمینار ہوا، طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

ڈویژنل مینجمنٹ آفیسر انوار الحق،ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن آفیسر چوہدری نعیم اور علامہ پیر شمس الزماں قادری نے خصوصی شرکت کی۔مقررین نے کہا آبادی میں بے ہنگم اضافہ ملکی ترقی اور معاشی استحکام کیلئے بڑا چیلنج بن چکا ہے ۔چوہدری نعیم نے کہا آبادی اور وسائل میں توازن قائم کرنا وقت کی ضرورت ہے ۔

 

