معذور افراد کو سرٹیفکیٹ اجرا کیلئے اسیسمنٹ بورڈ کااجلاس

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دنیا)سوشل ویلفیئر تحصیل آفس پیرمحل کے زیر اہتمام معذور افراد کے سرٹیفکیٹ کے اجرا کیلئے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں اسیسمنٹ بورڈ نے۔۔۔

 ڈپٹی ایم ایس ڈاکٹر فرقان کی سربراہی میں 48 معذور افراد کا معائنہ کیا اور سرٹیفکیٹ اجرا کا پراسس مکمل کیا ۔بورڈ ممبران میں ڈاکٹر ابو بکر سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ارشد قادری ، ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر ڈیپارٹمنٹ ا نورموجود تھے ۔ معذور افراد کو جلد ہی معذوری سرٹیفکیٹ جاری کیے جائینگے تاکہ وہ پنجاب حکومت کی تمام امدادی اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکیں۔

 

