تمام محکمے انسدادِڈینگی سرگرمیوں کو تیز کریں :ذیشان لبھا
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر ،نامہ نگار) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی انسدادِ ڈینگی کا اجلاس ہوا۔تمام محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔
اینٹامولوجسٹ عثمان نے ڈینگی سرویلنس اور فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ ذیشان لبھا مسیح نے ہدایت کی کہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے تمام محکمے فیلڈ سرگرمیوں کو تیز کریں اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائیگی ہاٹ اسپاٹس کی روزانہ مانیٹرنگ اور ٹیموں کی کارکردگی کی سخت جانچ کی جائے ۔