پی ٹی آئی ضمنی الیکشن میں گھرسے ہارگئی :بیرسٹر عمرمنے

  • فیصل آباد
پی ٹی آئی ضمنی الیکشن میں گھرسے ہارگئی :بیرسٹر عمرمنے

کھمبے کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے گاتووہ جیت جائے گاکاتاثراب ختم ہوگیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر عمراحمدمنے خان نے کہاہے کہ پی ٹی آئی ضمنی الیکشن میں گھرسے ہارگئی، عام انتخابات میں دفن کردی جائیگی۔ ہری پور اورلاہور میں شہر نازاورارسلان چوہدری پی ٹی آئی کے حمایت امیدوارتھے جبکہ فیصل آباد سمیت جن شہروں میں الیکشن ہوئے وہاں آ زادامیدواروں کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی۔ثابت ہوگیا کہ کھمبے کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے گاتووہ جیت جائے گاکاتاثراب ختم ہوگیاہے اب امیدوار نوازشریف کے ٹکٹ پر کامیاب ہونگے ۔انہوں نے کہا وزیراعظم شہباز شریف اوروزیراعلیٰ مریم نواز پارٹی قائد نواز شریف کی پالیسی کے مطابق ملک اور عوام کی بہتری کیلئے کام کررہے ہیں ۔

 

