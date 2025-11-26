’’سانحہ ملک پور کے ذمہ دار کٹہرے میں لائے جائیں‘‘
انسانی جانوں کا ضیاع حکومتی نااہلی، انتظامی کمزوری ،مجرمانہ غفلت کا منہ بولتا ثبوتمتاثرہ خاندانوں کو فوری انصاف اور امداد فراہم کی جائے :پروفیسرمحبوب الزماں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی کے راہنماؤں پروفیسرمحبوب الزماں بٹ،میاں انوارلحق ایڈووکیٹ،میاں طاہرایوب،شیخ افضال شاہین نے سانحہ ملک پور میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے اسے حکومتی نااہلی، انتظامی کمزوری اورمجرمانہ غفلت کا منہ بولتا ثبوت قراردیا ہے اور مطالبہ کیاہے کہ حکومت اس سانحے کی شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لائے اور متاثرہ خاندانوں کو فوری انصاف اور امداد فراہم کی جائے ۔ رہائشی علاقوں کے اندر کیمیکل فیکٹریوں کا قائم ہونا اور مناسب حفاظتی اقدامات کا نہ ہونا کھلی مجرمانہ غفلت ہے ۔ اگر ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تو یہ جانی نقصان نہ ہوتا۔؎
عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے جسے مسلسل نظرانداز کیا جارہا ہے ۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات، مؤثر نگرانی اور عملی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے ۔ متاثرہ خاندانوں کے زخم صرف بیان بازی سے نہیں بھر سکتے ، عملی ریلیف اور ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں۔ امید ہے کہ اس سانحے کو ایک اور فائل کا حصہ بنانے کے بجائے اسے نظام کی اصلاح کا نقطہ آغاز بنایا جائے گا۔صنعتی اداروں میں سیفٹی آڈٹ، فائر سسٹم اور ایمرجنسی پلان کو لازمی قرار دیا جائے ۔ ہماری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں اور انکے غم میں برابر کے شریک ہیں۔