ستھرا پنجاب کنٹریکٹر کو ناقص صفائی پر 5لاکھ روپے جرمانہ
اٹھارہ ہزاری میں ابترصورتحال پر جرمانہ ، کمشنرکادورہ ، سہولیات کیلئے ہدایات جاری
فیصل آباد،جھنگ(خصوصی رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر)کمشنر نے اٹھارہ ہزاری میں ستھرا پنجاب کنٹریکٹر کو صفائی کی ناقص صورتحال پر 5 لاکھ روپے جرمانہ کردیا۔کمشنرنے تحصیل اٹھارہ ہزاری کا دورہ کیااوررورل ایریا میں مشینری کے غیر فعال ہونے اور وارننگ کے باوجود عدم تعمیل پر جرمانہ کیا اورمیونسپل لمٹ میں سیوریج سسٹم موجود نہ ہونے پر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کو واسا جھنگ کی مشاورت سے سکیم آئندہ صوبائی ترقیاتی پروگرام میں شامل کرانے کی تاکید کی۔کمشنر نے مریم نواز پارک کیلئے مختص 25 کنال اراضی کا جائزہ بھی لیا۔پارک کی تعمیر کا آغاز اسی سال کردیا جائیگا ۔کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں مریضوں کو فری ادویات ملنے کا جائزہ لیا۔
انہوں نے ڈپٹی کمشنر جھنگ کو ڈی ایچ کیو سے سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم کی ہفتہ وار ڈیوٹی لگانے اوراسسٹنٹ کمشنر کو 10 بڑے قبرستانوں کی چاردیواری کیلئے سکیم تیار کرنے کی ہدایت کی۔ملوانہ موڑ پرجھنگ بھکر روڈ کی تعمیر کا معائنہ کیا اورکہا41 کلومیٹر سٹرک کی تعمیر کا باقی ماندہ کام تیز رفتاری سے مکمل کیاجائے ۔انہوں نے اٹھارہ ہزاری چوک کی تزئین وبحالی اور خوبصورتی کے پراجیکٹ کا معائنہ کرکے بیوٹیفکیشن سکیم کو جلدمکمل کرنے پر زور دیا انہوں نے گورنمنٹ ہائی سکول وصو آستانہ میں طلبہ کے ہمراہ پودا لگایا ۔اے سی آفس میں اجلاس کی صدارت پرکمشنر نے کہا سٹریٹ لائٹس مکمل فعال،سٹرکوں کا معیاری پیچ ورک نظر آنا چاہئے ۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال ،صفائی ستھرائی،پانی کا چھڑکائو یقینی بنایاجائے ۔انہوں نے ترقیاتی سکیموں کو مقررہ ٹائم فریم میں مکمل کرنے پر بھی زور دیا ۔