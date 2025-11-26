فیصل آباد میں پارکنگ کا مسئلہ حل نہ ہوسکا ،ٹریفک متاثر
میٹنگز ، اعلانات کے باوجود 10 سال بعد بھی پارکنگ پلازہ نہ بن سکاگھنٹہ گھر، آٹھ بازاروں،ملحقہ گلیوں میں سڑکوں پر پارکنگ سے پریشانی
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)فیصل آباد میں پارکنگ کا مسئلہ حل نہ ہوسکا میٹنگز اور اعلانات کے باوجود 10 سال بعد بھی پارکنگ پلازے کا کام شروع نہ ہوسکا شہر کی سڑکوں پر بے ہنگم پارکنگ کے باعث ٹریفک فلو بری طرح سے متاثر ہورہا ہے انتظامیہ عملی اقدامات کی بجائے میٹنگز سے ہی کام چلا رہی ہے ۔صنعتی شہر میں پارکنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے شہر بھر میں پارکنگ کی کوئی مناسب جگہ موجود نہیں ،شہری مین شاہراہوں پر ہی گاڑیاں اور موٹرسائیکل پارک کرنے پر مجبور ہیں کمشنر دفتر میں 22 ستمبر کو اجلاس میں پارکنگ پلازہ اور فوڈ سٹریٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔
3 نومبر کو ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا بھی اجلاس ہوا، شہریوں کو خوشخبری دی گئی کہ پارکنگ پلازہ کیلئے 7 ارب منظور کرلیے گئے ہیں اور پی سی ون سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بھجوایا جائے گا لیکن تاحال پارکنگ پلازے سے متعلق کوئی عملی اقدامات شروع نہ ہوسکے واضح رہے یہ منصوبہ سال 2015 میں شروع کیا گیا تھا 12 کنال پر 11 منزلہ پلازہ بننا تھا جس میں دعویٰ کیا جارہا تھا کہ پہلی تین منزلوں پر ہی 1761 موٹر سائیکل اور 1282 کاریں پارک ہوسکیں گی مگر 10 سال گزرنے کے باوجود یہ منصوبہ تاحال کاغذ کی فائلوں میں ہی گھوم رہا ہے۔
اس دوران متعدد کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز آئے اور تبدیل ہوگئے کوئی بھی پارکنگ پلازہ مکمل نہ کروا سکا سابق ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے خصوصی توجہ دی تھی مگر وہ بھی ناکام رہے ۔ شہر میں بے ہنگم پارکنگ پرشہریوں کو ٹریفک مسائل کا سامنا کرنا پڑرہا ہے ۔ گھنٹہ گھر ، آٹھ بازاروں اور ملحقہ چھوٹی گلیوں گول بازاروں اور ارد گرد کے تجارتی مراکز سمیت ضلع کچہری اور اکائونٹ آفس آنے والے شہریوں کو گاڑیاں اور موٹرسائیکل پارک کرنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرناپڑتا ہے ،سڑکوں پر پارکنگ سے ٹریفک کا بہائوشدید متاثر ہوتا ہے ۔