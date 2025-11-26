کوالٹی کنٹرول بورڈ اجلاس،41کیسز ڈرگ کورٹ کوریفر
60میڈیکل سٹورزکے کیسز کاجائزہ،15کو وارننگ،دومالکان پر مقدمات کا فیصلہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ نے میڈیکل سٹوروں اور ان کوالیفائیڈ افراد کی طرف سے چلائے جانے والے میڈیکل سٹورزو کلینکس کیخلاف محکمانہ کارروائی کے 60کیسز میں قصورواروں کا موقف سنا۔بورڈ نے مستند جواز پیش نہ کرنے پر41کیسز کو ڈرگ کورٹ ریفر کرنے ،15کو وارننگ دینے کے علاوہ 2کیسز کوریکارڈ مکمل نہ کرنے پر موٹروے سنگین خلاف ورزی پر 2 سٹور مالکان کیخلاف مقدمات کے اندراج کا فیصلہ کیا۔ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ہیڈ کوارٹرز)زینب جہانداد کی زیرصدارت ڈی سی آفس میں ہوا۔
سیکرٹری کوالٹی کنٹرول بورڈروبینہ اختر،ممبران کمیٹی ورڈرگ انسپکٹرز موجود تھے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرنے کہا ضلع فیصل آباد میں جعلی وغیر معیاری ادویات کی فروخت کے گھناؤنے دھندے کے قلع قمع کیلئے ڈرگ انسپکٹرزاپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں اورعلاج کے نام پر انسانی صحت سے کھیلنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے ۔ اجلاس میں سیکرٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ نے کیسز کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔