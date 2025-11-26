معذور افراد کے لئے معاون آلات تقسیم کی تقریب
سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں وہیل چیئرز، ٹرائی سائیکلز و دیگر ڈیوائسز کی تقسیم فلاحی منصوبوں کا دائرہ وسیع کیا جا رہا، ہزاروں خاندان مستفید ہونگے :اکرم انصاری
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)معذور افراد کے لیے معاون آلات کی تقسیم کی تقریب مین ہال سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں ہوئی جس میں 25 خصوصی افراد میں وہیل چیئرز، ٹرائی سائیکلز اور دیگر ڈیوائسز فراہم کی گئیں۔تقریب میں ڈویژنل صدر مسلم لیگ ن و سابق وزیر حاجی اکرم انصاری، چوہدری خالد پرویز گل، عمر خان اور ڈویژنل کوآرڈینیٹر رانا وارث حسین نے خصوصی شرکت کی ۔اکرم انصاری نے کہا خصوصی افراد کی خدمت دراصل معاشرے کی خدمت ہے ، حکومت پنجاب معذور شہریوں کی بحالی کیلئے عملی اقدامات کر رہی ہے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایات پر فلاحی منصوبوں کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جا رہا ہے ، جس سے ہزاروں خاندان براہِ راست مستفید ہونگے ۔سیاسی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فلاحی کاوشوں کو سراہا۔ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر و بیت المال آمنہ عالم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر (اسٹیٹ) چوہدری طاہر کی زیر نگرانی تقریب میں 8 ایکٹیو وہیل چیئرز، 10 اسسٹنٹ کنٹرولڈ وہیل چیئرز، 2 ٹرائی سائیکلز اور بچوں کیلئے 5 پیڈی ایٹرک وہیل چیئرز تقسیم کی گئیں۔خصوصی افراد کے والدین نے آلات فراہمی پر وزیر اعلیٰ ، محکمہ سوشل ویلفیئرکا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے قابلِ تحسین اقدام قرار دیا۔