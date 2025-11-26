صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل پی جی ریفلنگ پر 25 دکانیں سیل ، 13 کاسامان ضبط

  • فیصل آباد
ایل پی جی ریفلنگ پر 25 دکانیں سیل ، 13 کاسامان ضبط

سول ڈیفنس ٹیم کے رہائشی و تجارتی علاقوں میں قائم دکانوں پر چھاپے

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)سول ڈیفنس فیصل آباد کی انفورسمنٹ ٹیم نے غیر قانونی ایل پی جی ریفلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے مختلف رہائشی و تجارتی علاقوں میں قائم متعدد ریفلنگ شاپس پر چھاپے مارے ۔ کارروائی کے دوران 25 دکانوں کو سیل جبکہ 13 مالکان کا ریفلنگ سامان قبضہ میں لے لیا گیا۔ سول ڈیفنس آفیسر رانا عباس نے بتایا کہ دکانیں رہائشی آبادیوں کے اندر ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ میں ملوث تھیں، جس سے شہریوں کی جان و مال کو شدید خطرات لاحق تھے ۔ عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری رہیں گی۔محکمہ سول ڈیفنس کی ٹیم نے پنجاب سول ڈیفنس ریزیلینس کور کے رضاکاروں کے ہمراہ کارروائیاں کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر