ایل پی جی ریفلنگ پر 25 دکانیں سیل ، 13 کاسامان ضبط
سول ڈیفنس ٹیم کے رہائشی و تجارتی علاقوں میں قائم دکانوں پر چھاپے
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)سول ڈیفنس فیصل آباد کی انفورسمنٹ ٹیم نے غیر قانونی ایل پی جی ریفلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے مختلف رہائشی و تجارتی علاقوں میں قائم متعدد ریفلنگ شاپس پر چھاپے مارے ۔ کارروائی کے دوران 25 دکانوں کو سیل جبکہ 13 مالکان کا ریفلنگ سامان قبضہ میں لے لیا گیا۔ سول ڈیفنس آفیسر رانا عباس نے بتایا کہ دکانیں رہائشی آبادیوں کے اندر ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ میں ملوث تھیں، جس سے شہریوں کی جان و مال کو شدید خطرات لاحق تھے ۔ عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری رہیں گی۔محکمہ سول ڈیفنس کی ٹیم نے پنجاب سول ڈیفنس ریزیلینس کور کے رضاکاروں کے ہمراہ کارروائیاں کیں۔