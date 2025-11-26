مضر صحت دودھ ودیگراشیا تلف، 81ہزار کے جرمانے
فوڈ اتھارٹی ٹیموں کی کریانہ سٹورز،میٹ شاپس ودیگرمقامات پر158انسپکشنز
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع بھر میں فوڈ اتھارٹیسیفٹی ٹیموں نے 158انسپکشنز کیں۔79 دودھ بردار گاڑیوں اور متعدد ملک سیل پوائنٹس پرلیکٹو سکین مشین سے 11660 لٹر دودھ کو چیک کیا گیا۔ ناقص کوالٹی پر جرمانہ اور مضر صحت دودھ ضائع کردیا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر قاسم رضا نے بتایا کہ قوانین کی خلاف ورزی پر 81ہزار کے جرمانے کئے گئے ۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مختلف کریانہ سٹورز، میٹ شاپس اور فوڈ پوائنٹس کو چیککیا، صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے ۔فوڈ پوائنٹس پر دوران معائنہ رینسڈ فرائنگ آئل اور ناقص گوشت کا استعمال پایا گیا،5 کلو ناقص غیر معیاری گوشت اور 10 لیٹر رینسڈ فرائنگ آئل،کریانہ سٹورز میں 2 کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات کو برآمد کرکے تلف کر دیا گیا۔