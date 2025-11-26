صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گائنی ہسپتال شورکوٹ میں سیرپ کی خالی بوتلیں تقسیم

  • فیصل آباد
گائنی ہسپتال شورکوٹ میں سیرپ کی خالی بوتلیں تقسیم

ادویات فراہم کرنیوالی کمپنی اور ٹھیکیدار کیخلاف سخت کارروائی کامطالبہ

شورکوٹ(نمائندہ دنیا)حکومتِ پنجاب کی جانب سے شہریوں کو مفت ادویات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے تاہم اس سلسلے میں سنگین غفلت سامنے آئی ہے ۔ شہریوں کے مطابق ادویات فراہم کرنے والے ٹھیکیدار نے گائنی ہسپتال شورکوٹ میں ایسے سیرپ تقسیم کیے جن کی بوتلیں مکمل طور پر خالی تھیں۔متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ گائنی ہسپتال میں طبی معائنہ کروانے گئے تو انہیں سرکاری طور پر فراہم کیے جانے والے سیرپ دیئے گئے ، استعمال کے وقت معلوم ہوا کہ بوتلوں میں دوا موجود ہی نہیں ۔شہریوں نے اس صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکومتِ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ادویات فراہم کرنے والی کمپنی اور متعلقہ ٹھیکیدار کیخلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ ایسی غفلت اور عوامی صحت سے کھلواڑ نہ ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر