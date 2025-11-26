گائنی ہسپتال شورکوٹ میں سیرپ کی خالی بوتلیں تقسیم
ادویات فراہم کرنیوالی کمپنی اور ٹھیکیدار کیخلاف سخت کارروائی کامطالبہ
شورکوٹ(نمائندہ دنیا)حکومتِ پنجاب کی جانب سے شہریوں کو مفت ادویات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے تاہم اس سلسلے میں سنگین غفلت سامنے آئی ہے ۔ شہریوں کے مطابق ادویات فراہم کرنے والے ٹھیکیدار نے گائنی ہسپتال شورکوٹ میں ایسے سیرپ تقسیم کیے جن کی بوتلیں مکمل طور پر خالی تھیں۔متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ گائنی ہسپتال میں طبی معائنہ کروانے گئے تو انہیں سرکاری طور پر فراہم کیے جانے والے سیرپ دیئے گئے ، استعمال کے وقت معلوم ہوا کہ بوتلوں میں دوا موجود ہی نہیں ۔شہریوں نے اس صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکومتِ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ادویات فراہم کرنے والی کمپنی اور متعلقہ ٹھیکیدار کیخلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ ایسی غفلت اور عوامی صحت سے کھلواڑ نہ ہو سکے ۔