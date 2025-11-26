ادارہ المکرم اسلامک سنٹر میں استحکام پاکستان کانفرنس
امن کیلئے مکالمہ ضروری، اختلاف رائے کو تنازعہ نہیں بننا چاہئے :مقررین
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ادارہ المکرم اسلامک سنٹر میں استحکام پاکستان کانفرنس کاانعقاد ہوا۔ جس میں چاروں مسالک کے اکابرین نمائندہ شخصیات کی بھر پور شرکت جبکہ ادارہ ہذا کے مدیر اعلیٰ علامہ غلام اللہ خاں میزبان کا نفرنس تھے ۔ اس موقع پر ممتاز عالم دین سفیر امن علامہ ریاض کھرل اور دیگرمقررین نے کہا امن اتحاد قومی یکجہتی اور برداشت تحمل اتحاد امت بین المذاہب رواداری اور استحکام پاکستان کیلئے مکالمہ اشد ضروری ہے اختلاف رائے کوتنازعہ نہیں بننا چاہئے اپنا مسلک چھوڑو نہ دوسرے کے عقائد کو چھیڑو نہ پر عمل ہونا چاہئے قومی اتحاد سے مملکت خداداد کلمہ طیبہ کے نام پر وجود میں آئی تاقیامت قائم رہے گی وطن عزیز کو درپیش تمام مسائل کو قومی اتحاد سے ہی حل کر سکتے ہیں اور دشمنوں کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملا سکتے۔
ڈاکٹر افتخار نقوی\' علامہ غلام اللہ خاں\' علامہ غلام اکبر ساقی\' علامہ عزیز الحسن اعوان\' مفتی مظفر اقبال \'مولانا عارف حسین خاکی \'قاری تنویر طاہر راٹھور\'مفتی ملک فلامت حسین \'حافظ زید ساقی \'حافظ حماد طارق ڈوگر\' قاری ابراہیم \'طلبا حید ارضا انس و دیگر مقررین نے پشاورمیں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کے حملہ کی شدید مذمت کی اورکہا کہ ہم دفاع تحفظ وطن کے لیے اپنے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور دفاع وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرینگے اور شہداء کو سلام عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں، بین المسالک ہم آہنگی کو کسی صورت نہیں ٹوٹنے دینگے ۔ کا نفرنس کے اختتام پر ملک وقوم کی ترقی \'خوشحالی \'شہداء کی بلندی درجات کشمیر و فلسطین کی آزادی کیلئے دعا کروائی گئی۔