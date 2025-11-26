صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوانوں کو ہنر مند بنانا وقت کی اہم ضرورت :خالد مسعود

  • فیصل آباد
ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کادورہ ، کورس مکمل کرنیوالے طلبہ کو سرٹیفکیٹس تقسیم

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا )چیئر مین ووکیشنل انسٹیٹیوٹ خالد مسعود چوہدری نے ماموں کانجن ووکیشنل انسیٹیوٹ کاد ورہ کیا اورطلبا اور طالبات کی کارکردگی کا جائزہ لیا ، انکی محنت و لگن کو سراہا ۔ خالد محمود چوہدری ،طاہر اکرم ریجنل منیجر،نگہت شاہد،بشریٰ نواز،ایم الیاس و دیگر مہمانوں نے کورس مکمل کرنے والے طلبہ کو سرٹیفکیٹس تقسیم کئے ،کمپیوٹرز لیب ،موٹرسائیکل مکینک لیب ،کپڑے سلائی کی لیب کو پنجاب گورنمنٹ کی ہدایات پر اپ گریڈبھی کیا گیا۔

اس موقع پر خالد محمود نے طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو ہنر مند بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے ووکیشنل ٹریننگ ادارے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے ادارے کے ایڈمن افتخار جکھڑ ،پرنسپل راناسعید و دیگر اساتذہ کی محنت اور کارکردگی کو سراہا ۔

 

