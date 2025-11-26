صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین پر تشدد کے خاتمے کا دن،16 روزہ مہم کا آغاز

  • فیصل آباد
خواتین پر تشدد کے خاتمے کا دن،16 روزہ مہم کا آغاز

ویمن پروٹیکشن سنٹر نے صنفی بنیاد پر تشدد کی روک تھام پر آگاہی دی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ویمن پروٹیکشن سنٹر(WPC) فیصل آباد نے صنعت زار IIکے باہمی تعاون سے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر جینڈر بیسڈ وائلنس کیخلاف 16 روزہ مہم کا باضابطہ آغازکر دیا۔ مہم کا مقصد معاشرے میں صنفی بنیاد پر تشدد کی روک تھام، اسکے متعلق آگاہی میں اضافہ اور متاثرہ خواتین کیلئے دستیاب معاونتی نظام سے روشناس کرانا ہے ۔تقریب کے دوران شرکاء کو صنفی بنیادوں پر تشدد کی اقسام، سائبر ہراسمنٹ سے بچاؤ کے طریقہ کار اور خواتین تحفظ مرکز سمیت متعلقہ اداروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی قانونی، نفسیاتی اور فوری امدادی خدمات بارے بریفنگ دی گئی۔

اس موقع پر آگاہی مٹیریل، پمفلٹس اور دیگر معلوماتی اشیاء تقسیم کی گئیں۔تقریب میں ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر کنول شہزادی، انچارج صنعت زار II ریحانہ یاسمین، ویمن پروٹیکشن آفیسر صنم زہرہ، بلقیس سہیل سمیت متعلقہ محکموں کے دیگر نمائندگان نے شرکت کی۔تقریب کے اختتام پر خواتین تحفظ مرکز فیصل آباد کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ صنفی بنیادوں پر تشدد کے خاتمے ، متاثرہ خواتین کے تحفظ اور محفوظ، بااختیار اور تشدد سے پاک معاشرے کے قیام کیلئے کوششیں مسلسل جاری رکھی جائینگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر