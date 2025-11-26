خواتین پر تشدد کے خاتمے کا دن،16 روزہ مہم کا آغاز
ویمن پروٹیکشن سنٹر نے صنفی بنیاد پر تشدد کی روک تھام پر آگاہی دی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ویمن پروٹیکشن سنٹر(WPC) فیصل آباد نے صنعت زار IIکے باہمی تعاون سے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر جینڈر بیسڈ وائلنس کیخلاف 16 روزہ مہم کا باضابطہ آغازکر دیا۔ مہم کا مقصد معاشرے میں صنفی بنیاد پر تشدد کی روک تھام، اسکے متعلق آگاہی میں اضافہ اور متاثرہ خواتین کیلئے دستیاب معاونتی نظام سے روشناس کرانا ہے ۔تقریب کے دوران شرکاء کو صنفی بنیادوں پر تشدد کی اقسام، سائبر ہراسمنٹ سے بچاؤ کے طریقہ کار اور خواتین تحفظ مرکز سمیت متعلقہ اداروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی قانونی، نفسیاتی اور فوری امدادی خدمات بارے بریفنگ دی گئی۔
اس موقع پر آگاہی مٹیریل، پمفلٹس اور دیگر معلوماتی اشیاء تقسیم کی گئیں۔تقریب میں ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر کنول شہزادی، انچارج صنعت زار II ریحانہ یاسمین، ویمن پروٹیکشن آفیسر صنم زہرہ، بلقیس سہیل سمیت متعلقہ محکموں کے دیگر نمائندگان نے شرکت کی۔تقریب کے اختتام پر خواتین تحفظ مرکز فیصل آباد کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ صنفی بنیادوں پر تشدد کے خاتمے ، متاثرہ خواتین کے تحفظ اور محفوظ، بااختیار اور تشدد سے پاک معاشرے کے قیام کیلئے کوششیں مسلسل جاری رکھی جائینگی۔