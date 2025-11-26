ڈی پی او نے عوامی مسائل سنے ،حل کے احکامات جاری
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈی پی او چنیوٹ عبداﷲ احمد نے ایس پی انویسٹی گیشن آفس ، تھانہ سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ،لوگوں کے مسائل سنے اور حل کیلئے موقع پر احکامات جاری کیے۔
اس موقع پر انکا کہناتھا کہ لوگوں کے مسائل انکی دہلیز پر سننے کیلئے ضلع بھر میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رہے گا ۔ سرکل ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز مختلف علاقوں میں کھلی کچہریاں لگا رہے ہیں ۔ لوگوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے جرائم پیشہ عناصر کیخلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ۔