ڈمپر حادثات پر قابوپانے کیلئے پلاننگ جاری :ڈی سی
ضلع کے 7088 متاثرین کو 35 کروڑ 89 لاکھ سے زائد امداد فراہم کردی
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس میں ہوا۔ڈپٹی کمشنرچنیوٹ صفی اﷲ گوندل اورڈی پی اوعبداﷲ احمد نے میجرپاک آرمی ارتضیٰ کو ضلع میں جاری اقدامات بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا ٹریفک مینجمنٹ کو بہتر اور حادثات کے پوائنٹس پر اضافی ٹریفک پولیس ڈیوٹی کے ساتھ غیرضروری یو ٹرنز کو ختم کرایا گیا ہے۔ ڈمپر کے دن کے وقت داخلہ پر پابندی کی بدولت اگرچہ حادثات کی شرح میں کمی ہوئی ہے تاہم مزید پلاننگ بھی جاری ہے۔
انہوں نے انسداد گداگری،انسداد منشیات اقدامات اورشہری خوبصورتی کے جاری منصوبوں پر بر بھی یفنگ دی اور بتایا کہ ایل پی جی گیس ریفلنگ ،منی پٹرول پمپس وکھلا پٹرول فروخت کرنیوالوں کے گرد گھیرا مزید سخت کیا جارہاہے ۔دریں ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے بتایا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کے احکامات پر ابتک ضلع کے 7088 متاثرین میں اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے 35 کروڑ 89 لاکھ سے زائد امداد فراہم کی جاچکی ہے۔