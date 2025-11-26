کمشنر کی زیرصدارت انسداد ڈینگی اقدامات کا جائزہ اجلاس
لاروا تلفی کیلئے موثر اقدامات،اینٹی ڈینگی ٹیموں کو مزید متحرک کرنیکی ہدایت
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آبادڈویژن راجہ جہانگیر انور کی زیرصدارت انسداد ڈینگی اقدامات کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصر بھی موجود تھے ۔کمشنر کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ رواں سال ابتک ضلع سے ڈینگی کے 56 کیس رپورٹ ہوئے جبکہ گذشتہ سال آج کے دن تک 73 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔علاوہ ازیں اس سال ڈینگی سرویلنس کچھ سال کی نسبت ڈبل ہے ۔گذشتہ سال 15 ہزار مقامات کی چیکنگ کی نسبت اس سال اب تک 30 ہزار سے زائد انسپکشنز کی جاچکی ہیں۔
کمشنرنے ہدایت کہ اینٹی ڈینگی ٹیموں کو مزید متحرک کریں اور لاروا کو تلاش کرکے اسکی تلفی کیلئے موثر اقدامات نظر آنے چاہئیں۔انہوں نے ٹائون کی سطح پر ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور لائلپور واقبال ٹائون میں سرویلنس کے حوصلہ افزا نتائج کو سراہا جبکہ جڑانوالہ رورل ایریا میں ڈینگی لاروا کے انسداد کیلئے مزید ایکشن کی تاکید کی۔انہوں نے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسزاور سی او ہیلتھ کو ہدایت کی کہ ہائی رسک یونین کونسلز میں ہاٹ سپاٹس کی سرویلنس میں غیر ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے جبکہ آئوٹ ڈور کے ساتھ انڈور پر بھرپور توجہ دیں۔