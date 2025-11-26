صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واساکاویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ سائٹ کا دورہ

  • فیصل آباد
منصوبہ کے تحت 33 ملین گیلن ڈیلی سیوریج کو فصلوں کیلئے کارآمد بنائینگے ،سہیل قادر

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ کی سائٹ کا دورہ کیا اور وہاں پر جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ پراجیکٹ ڈائریکٹر کامران رضا کاہلوں بھی موجود تھے ۔ ایم ڈی واسا نے کہا کہ ڈنمارک کے تعاون سے ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پراجیکٹ پنجاب بھر کا واحد منصوبہ ہے جسکے تحت 33 ملین گیلن ڈیلی سیوریج کو ٹریٹمنٹ کے بعد فصلوں کیلئے کارآمد بنایا جائے گا۔ اس پراجیکٹ کی تکمیل سے جہاں پر کاشتکاروں کے لئے پانی کی وافر دستیابی ہو گی۔

اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو ماحولیاتی اور فضائی آلودگی سے نجات بھی ملے گی۔ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ انتہائی اہمیت کا حامل پراجیکٹ ہے جس پر خصوصی توجہ مرکوز کررکھی ہے ۔ ایم ڈی واسا نے اپنے دورہ کے دوران کنٹریکٹر سٹاف کو تعمیراتی کام کو مقرر کردہ ٹائم لائن کے مطابق جاری رکھنے کی تاکید کی۔ پراجیکٹ ڈائریکٹر نے ایم ڈی واسا کو پراجیکٹ پرپیشرفت بارے بریفنگ دی جس پر انہوں نے سراہا اور کہا کہ واسا فیصل آباد شہریوں کو نکاسی آب کی معیاری سہولیات فراہمی کیلئے کوشاں ہے اور اس پراجیکٹ کی تکمیل سے سیوریج کو ڈسپوزآف کرنے کی سروسز میں بہتری کے ساتھ ساتھ آلودگی پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔

 

