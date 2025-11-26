ڈی سی کاٹی ایچ کیوہسپتال جڑانوالہ میں سہولیات کاجائز ہ
ہسپتال انتظامیہ کو علاج، صفائی ، مریضوں کی سہولت کیلئے مزید بہتری کی ہدایت
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے جڑانوالہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا انہوں نے انتظامی امور، علاج کی سہولیات اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سروسز کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ او رنگزیب گورایہ سمیت دیگر متعلقہ افسر بھی ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، مریضوں سے فراہم کی جانے والی طبی سہولیات بارے دریافت کیا اور ہسپتال انتظامیہ کو علاج، صفائی ئی اور مریضوں کی سہولت کیلئے مزید بہتری کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے کہا عوام کو صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور سرکاری ہسپتالوں میں دستیاب سہولتوں کو مزید مؤثر بنانے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔