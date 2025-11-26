ضلع بھر میں کوڑے کو تلف کرنے کا انتظام نہ ہو سکا،مکوآنہ ڈمپنگ سائٹ پہاڑنما ڈھیر بن گئے
ڈمپنگ سائٹ کے ارد گرد درجنوں دیہات اورلاکھوں مکین متاثر ،2015 میں شروع ہونیوالا کوڑے سے بجلی بنانے کامنصوبہ فائلوں میں ہی گم ہوکر رہ گیاجس پر کام شروع کرنیکامطالبہ
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )فیصل آباد میں روزانہ جمع ہونیوالے 1500 ٹنکوڑے کو مناسب انداز میں تلف کرنے کا کوئی انتظام نہ ہوسکا ،ضلع بھر سے جمع ہونے والے کوڑے کو مکوآنہ سے ملحقہ 150 ایکڑ کی ڈمپنگ سائٹ پر پھینکا جاتا ہے جہاں کوڑے کے پہاڑ نما ڈھیر بن چکے ہیں جس سے ارد گرد کے درجنوں دیہات اور لاکھوں مکین متاثر ہورہے ہیں ۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ سے متبادل انتظام کی اپیل کردی۔ کوڑے سے بجلی بنانے کا منصوبہ بھی فائلوں سے آگے نہ بڑھ سکا ۔فیصل آباد سے ماہانہ ہزارون ٹن کوڑا اٹھاکر عارضی ویسٹ کولیکشن پوائنٹس پر جمع کرکے ڈمپنگ سائٹ پر منتقل کیا جاتا ہے۔
جہاں کوڑے کے پہاڑ نما ڈھیر لگے ہوئے ہیں جن میں ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید اضافہ ہو رہا ہے کوڑے کے یہ پہاڑ ارد گرد کے مکینوں کیلئے وبال جان بنے ہوئے ہیں لیکن کوڑے کا کوئی متبادل بندوبست نہیں کیا جاتا ۔سال 2015 میں کوڑے کے متبادل استعمال کیلئے فیصل آباد سمیت پنجاب کے چار اضلاع میں کوڑے سے بجلی بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ، چائنیزکمپنی کے اشتراک سے کام شروع ہونا تھا۔ مکوآنہ کے قریب 150 ایکڑ اراضی ویسٹ ٹو انرجی منصوبے کیلئے مختص کردی گئی تھی چینی کمپنی کے نمائندوں نے 2015 میں تعینات ڈپٹی کمشنر سیف اللہ ڈوگر اور سابق سی ای او ایف ڈبلیو ایم سی کاشف رضا سے ملاقات کی اور کچرے کی ماہانہ پیداوار سمیت کچرے کی درجہ بندی بارے دریافت کیا۔
مگر انتظامیہ کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا جس پر شہر سے باہر منتقل کیے جانے والے کچرے کی مقدار کو جانچنے کیلئے وزن کانٹے لگا دئیے گئے انکی مدد سے اتنا تو معلوم ہوچکا ہے کہ فیصل آباد میں روزانہ 1500 ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے مگر کوڑے سے بجلی بنانے کا منصوبہ کہیں فائلوں میں ہی گم ہوکر رہ گیا ہے اب بھی اگر ڈمپنگ سائٹ پر گہرے گڑھے بنا کر کوڑاڈالا جائے یا ویسٹ ٹو انرجی منصوبہ شروع کیا جائے یا ڈمپنگ سائٹ کو لاہور کی طرز پر تبدیل کیا جائے تو ارد گرد کے سینکڑوں مکین سکھ کا سانس لے سکیں گے ۔