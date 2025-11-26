ملز مالکان ای او بی آئی افسروں کو دھمکانے میں مصروف
انڈسٹریز، ملز، فیکٹریز ودیگر یونٹس میں کام کرنیوالے ورکرز کو ای او بی آئی سسٹم میں رجسٹرڈ ،انکے پیسے جمع کرانے کی بجائے مالکان نے افسروں پراثر انداز ہونا معمول بنا لیا
فیصل آباد(عبدالباسط سے )صنعتی شہر فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں قائم انڈسٹریز، ملز، فیکٹریوں اور دیگر یونٹس میں کام کرنے والے ورکرز اور ملازمین کو ای او بی آئی سسٹم میں رجسٹرڈ کرواتے ہوئے ای او بی آئی اکاؤنٹس میں انکے پیسے جمع کرانے کی بجائے مبینہ طور پر ملز مالکان کی جانب سے ای او بی آئی افسروں کو ڈرانے دھمکانے کے ساتھ انکے تقرر و تبادلے کروانے پر اثر انداز ہونا معمول بنا لیا گیا۔ چیمبر آف کامرس، پی ایچ ایم اے سمیت دیگر صنعتکاروں کی تنظیموں کے عہدے داران اور نمائندگان کی جانب سے اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ای او بی آئی افسروں اور ملازمین کو ڈرانے دھمکانے کے ساتھ ان سے مبینہ ملی بھگت کرتے ہوئے ورکرز اور دیگر ملازمین کی ای او بی آئی رجسٹریشن نہ کرانا معمول بنالیا گیا۔
جس سے پہلے سے ہی پیسوں میں کھیلنے والے فیکٹریوں، ملز اور دیگر انڈسٹریز کے مالکان کو تو مالی فائدے پہنچ رہا ہے لیکن دیہاڑی پر کام کرنے والے ورکرز اور ملازمین اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہورہے ہیں۔ذرائع کے مطابق صنعتی شہر میں محتاط اندازے کے مطابق 10 ہزار سے زائد مختلف چھوٹی بڑی انڈسٹریز، فیکٹریاں، ملز اور دیگر یونٹس قائم ہیں۔ جن میں لاکھوں ورکرز اور دیگر ملازمین روزگار کے حصول کیلئے کام کرتے ہیں۔ان پرائیویٹ فیکٹریوں، ملز اور انڈسٹریز میں کام کرنے والے ورکرز اور ملازمین کو پنشنز، ڈیتھ اور میرج گرانٹ سمیت دیگر مالی فوائد اور مختلف اقسام کے واجبات کی ادائیگیوں اور دیگر حقوق کی فراہمی کیلئے ای او بی آئی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ ای او بی آئی سسٹم میں رجسٹرڈ ورکرز اور ملازمین کو ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت بڑھاپے میں پنشن اور دیگر مالی واجبات کی ادائیگیوں سمیت مختلف فوائد سرکاری سطح پر پہنچتے ہیں۔ لیکن فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں قائم انڈسٹریز، ملز اور فیکٹریوں کے مالکان کی جانب سے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ورکرز کو رجسٹرڈ کروانے کی بجائے مختلف طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
ذرائع سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ چیمبر آف کامرس اور پی ایچ ایم اے سمیت صنعتکاروں کے مختلف تنظیمی اداروں کے عہدے داران اور ممبران کی جانب سے اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ای او بی آئی کے افسروں اور ملازمین کو ہراساں کرنا معمول بنا لیا گیا ہے ۔ذرائع سے اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ ای او بی آئی افسروں کو صنعتکاروں کی جانب سے ہراساں کرنے کے ساتھ انہیں مختلف طریقوں سے نذرانوں کی ادائیگی کرتے ہوئے ورکرز کو رجسٹر کرانے کی بجائے معاملے کو رفع دفع کروا لیا جاتا ہے ۔ اگر ای او بی آئی کا کوئی آفیسر ملز اور فیکٹریوں کے مالکان کو اپنے ورکرز کو رجسٹرڈ کرانے کا نوٹس بھیجتا ہے تو ورکرز کو رجسٹرڈ کرانے کی بجائے ملز مالکان کی جانب سے افسروں کے تبادلے کروانے اور انہیں محکمانہ کمیٹیوں سے باہر نکلوانے کیلئے مختلف ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس حوالے سے ای او بی آئی حکام کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ مختلف پرائیویٹ یونٹس کے افسروں اور ملازمین کر رجسٹریشن کے حوالے سے موثر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔