صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :روڈ کی تعمیر میں تکنیکی خامیاں، شہریوں میں تشویش

  • فیصل آباد
ٹو بہ :روڈ کی تعمیر میں تکنیکی خامیاں، شہریوں میں تشویش

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )موٹر وے انٹر چینج YM4 سے رجانہ انٹر چینج تک کے ون وے روڈ کی اندرون شہر تعمیر کے دوران متعدد تکنیکی خامیوں اور مسائل سامنے آئے ہیں۔عوامی حلقوں کے مطابق نیا روڈ پرانے لیول سے تقریباً ڈیڑھ فٹ اونچا تعمیر کیا جا رہا ہے ، جس سے ارد گرد کے محلے ، مین بازار اور سرکاری عمارتوں کی نکاسی آب بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔

ماہرین کے مطابق روڈ کی اونچائی بڑھنے سے بارش کا پانی سیوریج لائنوں تک پہنچنے کے بجائے گلیوں اور گھروں میں داخل ہونے کا امکان ہے ، جس سے شہریوں کی کروڑوں روپے مالیت کی جائیداد ڈی ویلیو ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ۔شہریوں نے بتایا کہ بلند لیول کے باعث کئی دکانوں اور گھروں کے داخلہ راستے سڑک سے نیچے آ جائینگے ، جس سے پانی کھڑا ہونے کے مسائل بڑھیں گے اور تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہوں گی۔ متاثرہ علاقوں میں اسکولوں، ہسپتالوں اور دیگر سرکاری دفاتر کے باہر بھی بارش کے پانی کے جمع ہونے کے امکانات نمایاں ہیں، جبکہ پہلے سے موجود سیوریج کے مسائل مزید سنگین ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے ۔شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈبل روڈ کے لیول کو اندرون شہر کی ملحقہ گلیوں اور سڑکوں کے مطابق کیا جائے۔ تاکہ بارش کے پانی کی نکاسی آسان ہو اور شہر کو مستقبل میں ممکنہ تباہ کن صورتحال سے بچایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹرانسپورٹ شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے کوشاں، علیم خان

کیش لیس اکانومی ، اسلام آباد کو ماڈل شہر بنایا جارہا ، چیف کمشنر

صحت کے شعبے میں بہتری اولین ترجیح، وزیر صحت

لِلہ جہلم روڈ منصوبہ ، تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، کمشنر

ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس ،خواتین کی کاروباری شمولیت پر زور

ہراسانی کے ثابت شدہ مجرموں کی مرکزی فہرست بنانیکی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن