ٹو بہ :روڈ کی تعمیر میں تکنیکی خامیاں، شہریوں میں تشویش
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )موٹر وے انٹر چینج YM4 سے رجانہ انٹر چینج تک کے ون وے روڈ کی اندرون شہر تعمیر کے دوران متعدد تکنیکی خامیوں اور مسائل سامنے آئے ہیں۔عوامی حلقوں کے مطابق نیا روڈ پرانے لیول سے تقریباً ڈیڑھ فٹ اونچا تعمیر کیا جا رہا ہے ، جس سے ارد گرد کے محلے ، مین بازار اور سرکاری عمارتوں کی نکاسی آب بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔
ماہرین کے مطابق روڈ کی اونچائی بڑھنے سے بارش کا پانی سیوریج لائنوں تک پہنچنے کے بجائے گلیوں اور گھروں میں داخل ہونے کا امکان ہے ، جس سے شہریوں کی کروڑوں روپے مالیت کی جائیداد ڈی ویلیو ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ۔شہریوں نے بتایا کہ بلند لیول کے باعث کئی دکانوں اور گھروں کے داخلہ راستے سڑک سے نیچے آ جائینگے ، جس سے پانی کھڑا ہونے کے مسائل بڑھیں گے اور تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہوں گی۔ متاثرہ علاقوں میں اسکولوں، ہسپتالوں اور دیگر سرکاری دفاتر کے باہر بھی بارش کے پانی کے جمع ہونے کے امکانات نمایاں ہیں، جبکہ پہلے سے موجود سیوریج کے مسائل مزید سنگین ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے ۔شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈبل روڈ کے لیول کو اندرون شہر کی ملحقہ گلیوں اور سڑکوں کے مطابق کیا جائے۔ تاکہ بارش کے پانی کی نکاسی آسان ہو اور شہر کو مستقبل میں ممکنہ تباہ کن صورتحال سے بچایا جا سکے ۔