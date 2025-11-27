صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر نیئر عباس کی والدہ انتقال کر گئیں

  • فیصل آباد
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)ڈاکٹر نیئر عباس،محمد تنویر کی والدہ جو کہ بقضائے الٰہی وفات پا گئی تھیں مرحومہ کی نماز جنازہ قبرستان دربار غازی پیر شورکوٹ سٹی میں ادا کر دی گئی اس موقع پر سیاسی و سماجی شخصیات،سول سوسائٹی کے نمائندوں، وکلاء، ڈاکٹرز ، علمائے کرام،عوامی و سماجی حلقوں عزیز و اقارب سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی مرحومہ کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں آبائی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

