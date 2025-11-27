گوجرہ: بازاروں میں سنگل اور بیریئر، شہری سراپا احتجاج
گوجرہ (نمائندہ دنیا)گوجرہ کے بازاروں میں تجاوزات ہٹانے کے نام پر تمام داخلی راستے سنگل اور آہنی بیریئر لگا کر بند کر دئیے جانے کے بعد شہری سراپا احتجاج بن گئے ۔ شہر کے کاروباری ادارے ٹھپ ہو گئے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔
میونسپل کمیٹی انتظامیہ نے تجاوزات ہٹانے کی آڑ میں شہر کے بازاروں کے داخلی راستوں کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے ، حتیٰ کہ موٹر سائیکل کا داخلہ بھی روک دیا گیا ہے ، جس کے باعث بوڑھے ، مریض اور خواتین بازاروں میں آسانی سے داخل نہیں ہو پا رہے ۔ اس صورتحال کی وجہ سے دکانداروں کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا اور وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔شہریوں نے بتایا کہ میونسپل کمیٹی انتظامیہ نے پرائیویٹ افراد کو کھڑا کر کے بازاروں میں موٹر سائیکل اسٹینڈ قائم کر دیے ہیں، جہاں آنے والے شہریوں سے پارکنگ فیس کے نام پر 20 سے 30 روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں۔ احتجاج کرنے والے شہریوں کے ساتھ بدتمیزی اور جھگڑے معمول بن چکے ہیں۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بازاروں میں لگائے گئے سنگل اور آہنی بیریئر ہٹائے جائیں اور موٹر سائیکل پارکنگ کے ناجائز اسٹینڈ ختم کیے جائیں تاکہ لوگ آسانی سے بازاروں میں داخل ہو سکیں۔