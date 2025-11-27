کمالیہ: اسسٹنٹ کمشنر کا اجلاس، گندم کاشت اور شجر کاری پر زور
کمالیہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایگریکلچر آفیسر فاطمہ اکمل سمیت متعلقہ محکموں کے افسروں اور کمیٹی کے دیگر ممبران نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی کاشت کے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈویژن بھر میں کسان کارڈ کی ریکوری میں تحصیل کمالیہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ، جس پر متعلقہ ٹیم کو مبارک باد پیش کی گئی اور ہدایت کی گئی کہ کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے ۔شرکاء کو ہدایت کی گئی کہ وہ فیلڈ میں مؤثر مانیٹرنگ کو یقینی بنائیں اور گندم کی کاشت کے سلسلے میں کسانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں۔بعد ازاں، اسسٹنٹ کمشنر نے محکمہ زراعت کے دفتر میں شجر کاری مہم کے سلسلے میں پودا لگایا۔ اس موقع پر ایگریکلچر آفیسر فاطمہ اکمل سمیت محکمہ زراعت کا عملہ بھی موجود تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ شجرکاری ماحول کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے اور سرکاری اداروں، تعلیمی مراکز اور عوامی مقامات پر زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر اس مہم کو کامیاب بنایا جائے گا۔