ملزم کو گرفتار کرکے منشیات برآمد کرلی گئیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کرکے منشیات برآمد کرلی گئیں۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے محلہ سیف آباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم فیصل کو گرفتار کر لیا۔ جس کی تلاشی کے دوران 1300 گرام سے زائد چرس برآمد ہونے پر اس کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔
