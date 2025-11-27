اٹھارہ ہزاری: کوٹ شاکر میں کالج کی تعمیر تاخیر کا شکار
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا )کوٹ شاکر میں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار بوائز کا تعمیراتی منصوبہ حکام کی عدم دلچسپی اور فنڈز کی قلت کے باعث تعطل کا شکار ہے ۔ فنڈز کے بروقت اجرا نہ ہونے کی وجہ سے کالج کی تعمیر گزشتہ کئی برسوں سے ر کی ہوئی ہے ، جس پر شہریوں اور تعلیمی حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ۔
سابقہ دورِ حکومت میں کروڑوں روپے کی گرانٹ سے اس منصوبے کا آغاز کیا گیا تھا، تاہم سالہا سال گزرنے کے باوجود کالج کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ اس تاخیر کے باعث کوٹ شاکر، ماچھیوال، موضع سیال، بلو اور ماڑی شاہ سخیرہ سمیت گردونواح کے سینکڑوں طلباء آج بھی طویل فاصلہ طے کرکے تعلیم کے حصول کے لیے اٹھارہ ہزاری یا جھنگ جانے پر مجبور ہیں۔علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کی تکمیل کو فوری ممکن بنایا جائے تاکہ مقامی طلبائکو گھر کے قریب معیاری تعلیمی سہولت میسر آ سکے ۔ شہریوں نے کہا کہ تعلیم جیسے اہم شعبے میں مسلسل تاخیر حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے ۔