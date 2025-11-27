بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ پر بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔
