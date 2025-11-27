صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ: سیوریج کی کھدائی،سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل

  • فیصل آباد
جڑانوالہ: سیوریج کی کھدائی،سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)سیوریج لائنوں کی کھدائی کے بعد شہر کی بیشتر سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہر بھر میں سیوریج پائپ لائن بچھانے کے بعد سڑکوں کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے ۔

 متعدد مقامات پر پائپ لائنیں تو ڈال دی گئی ہیں مگر سڑکوں کی بحالی تاحال ممکن نہ ہو سکی۔ٹوٹ پھوٹ اور جگہ جگہ گہرے کھڈوں نے شہریوں کی آمدورفت شدید متاثر کر رکھی ہے جبکہ کئی علاقوں میں حادثات کے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کی جانب سے فراہم کردہ گرانٹس کے باوجود بروقت کام نہ ہونا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ۔عوامی سہولیات کی فراہمی حکومت کی بنیادی ترجیح ہوتی ہے ، مگر جڑانوالہ میں ترقیاتی کاموں کی سست روی ثبوت ہے کہ انتظامیہ منصوبوں کو وقت پر مکمل کروانے میں ناکام رہی ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن ختم ہو چکے ہیں، اب انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے ، ٹھیکیداروں کی کوتاہی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور تمام سڑکوں کی فوری مرمت و بحالی یقینی بنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گھروں کے باہر بنے غیر قانونی تھڑوں کیخلاف آپریشن ادھورا

چائنہ سکیم :سامان سڑک پر رکھنے والوں کیخلاف کارروائی کافیصلہ

پنجاب کا چینی گروپ کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدہ طے

پیپلز پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی : گورنر

سانگلا : ڈی سی کا سپیشل ایجوکیشن سنٹر کا دورہ، بسکٹ، دودھ تقسیم

ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس، 24 کیسز کی سماعت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن