جڑانوالہ: سیوریج کی کھدائی،سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)سیوریج لائنوں کی کھدائی کے بعد شہر کی بیشتر سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہر بھر میں سیوریج پائپ لائن بچھانے کے بعد سڑکوں کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے ۔
متعدد مقامات پر پائپ لائنیں تو ڈال دی گئی ہیں مگر سڑکوں کی بحالی تاحال ممکن نہ ہو سکی۔ٹوٹ پھوٹ اور جگہ جگہ گہرے کھڈوں نے شہریوں کی آمدورفت شدید متاثر کر رکھی ہے جبکہ کئی علاقوں میں حادثات کے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کی جانب سے فراہم کردہ گرانٹس کے باوجود بروقت کام نہ ہونا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ۔عوامی سہولیات کی فراہمی حکومت کی بنیادی ترجیح ہوتی ہے ، مگر جڑانوالہ میں ترقیاتی کاموں کی سست روی ثبوت ہے کہ انتظامیہ منصوبوں کو وقت پر مکمل کروانے میں ناکام رہی ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن ختم ہو چکے ہیں، اب انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے ، ٹھیکیداروں کی کوتاہی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور تمام سڑکوں کی فوری مرمت و بحالی یقینی بنائی جائے ۔