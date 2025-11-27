صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزدوروں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح :ذیشان لبھا

  • فیصل آباد
مزدوروں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح :ذیشان لبھا

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر چوہدری محمد شہباز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل سیکورٹی طاہر سلیم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ای او بی آئی ریاض نوناری، ممبر ڈی وی سی میاں عاطف سعید، انچارج چائلڈ پروٹیکشن بیورو گلشن اسلم کے علاوہ بھٹہ مالکان ایسوسی ایشن، مزدور رہنماؤں اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ا

جلاس میں چودھری محمد شہباز نے ضلع بھر میں بھٹہ مزدوروں کی موجودہ صورتِ حال، بچوں کے تحفظ، معیاری اجرت اور فلاحی اسکیموں پر پیش رفت سے تفصیلی بریفنگ دی۔

 

