صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ضلع بھر کے قبرستانوں میں جامع صفائی آپریشن

  • فیصل آباد
چنیوٹ:ضلع بھر کے قبرستانوں میں جامع صفائی آپریشن

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پرضلع بھر کے قبرستانوں میں جامع صفائی آپریشن جاری ہے ۔قبرستانوں سے کوڑا کو روزانہ صاف،داخلی راستوں پر صفائی کو یقینی بنانے کے لئے میونسپل کمیٹیز کی ٹیمیں سرگرم عمل ہیں۔

ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے چیف آفیسرز میونسپل کمیٹیز کو سختی سے ہدایت کی کہ قبرستانوں میں صفائی کو روزانہ یقینی بنائیں تاکہ فاتحہ خوانی کے لئے آنے والوں کو صاف ستھرا ماحول میسر آئے ۔انہوں نے کہا کہ کی پروفارمنس انڈیکیٹرز پر من وعن عملدرآمد میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

قبضہ مافیا کیخلاف ایکشن تیز:تنازعات حل کمیٹیوں کی نگرانی کرنے کا حکم

کرشنگ سیزن کا آغاز،ٹرالیوں میں مقررہ وزن سے زائد گنا لوڈ، حادثات کا خطرہ بڑھ گیا

آر پی او سرگودھا کی کھلی کچہری، عوامی شکایات کے احکامات

محتسب کے ریجنل ہیڈ کی کھلی کچہری ،شکایات کی سماعت

کمشنر کا سلانوالی دورہ، مسائل کے فوری حل کے احکامات

پنجاب کالج کلورکوٹ میں شاندار اور پروقار تقریب،طلبہ کی تقاریر، ملی نغمے ، ٹیبلو پیش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن