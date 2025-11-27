صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹھارہ ہزاری:واصو آستانہ یو نین کو نسل سہولیات سے محروم

  • فیصل آباد
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)تحصیل اٹھارہ ہزاری کی تاریخی یونین کونسل واصو آستانہ آج بھی بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کا شکار ہے ۔ یہاں بجلی جیسی بنیادی ضرورت کے نہ ہونے سے عوام شدید مشکلات میں مبتلا ہیں اور کمپیوٹرائزڈ سرٹیفکیٹس، برتھ سرٹیفکیٹس اور دیگر سرکاری دستاویزات کی پرنٹنگ ممکن نہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو دور دراز علاقوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔واضح رہے کہ واصو آستانہ اپنی تاریخی حیثیت رکھتا ہے ، جہاں قیامِ پاکستان سے قبل ہندو آبادی اکثریت میں تھی اور آج بھی قدیم مندر اس خطے کی تاریخ کا گواہ ہیں۔

تاہم ہزاروں نفوس پر مشتمل اس یونین کونسل کو جدید دور میں بھی بجلی جیسی بنیادی سہولت میسر نہیں۔علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بجلی کی فراہمی یقینی بنا کر عوام کو مشکلات اور اذیت سے نجات دلائی جائے ۔

 

