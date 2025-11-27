پولیس اہلکاروں اور شہدا کی فیملیز کی فلاح و بہبود کے اقدامات جاری
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے وژن کے مطابق پولیس اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ چنیوٹ پولیس نے شہداء پولیس کی فیملیز، غازیوں، حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکاروں کے لیے رواں سال 2025 میں کیے گئے اقدامات کی تفصیلات جاری کی ہیں۔چنیوٹ پولیس کی جانب سے شہدا کی فیملیز کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
