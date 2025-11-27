صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس اہلکاروں اور شہدا کی فیملیز کی فلاح و بہبود کے اقدامات جاری

  • فیصل آباد
پولیس اہلکاروں اور شہدا کی فیملیز کی فلاح و بہبود کے اقدامات جاری

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے وژن کے مطابق پولیس اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ چنیوٹ پولیس نے شہداء پولیس کی فیملیز، غازیوں، حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکاروں کے لیے رواں سال 2025 میں کیے گئے اقدامات کی تفصیلات جاری کی ہیں۔چنیوٹ پولیس کی جانب سے شہدا کی فیملیز کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے وژن کے مطابق پولیس اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ چنیوٹ پولیس نے شہداء پولیس کی فیملیز، غازیوں، حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکاروں کے لیے رواں سال 2025 میں کیے گئے اقدامات کی تفصیلات جاری کی ہیں۔چنیوٹ پولیس کی جانب سے شہدا کی فیملیز کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹرانسپورٹ شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے کوشاں، علیم خان

کیش لیس اکانومی ، اسلام آباد کو ماڈل شہر بنایا جارہا ، چیف کمشنر

صحت کے شعبے میں بہتری اولین ترجیح، وزیر صحت

لِلہ جہلم روڈ منصوبہ ، تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، کمشنر

ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس ،خواتین کی کاروباری شمولیت پر زور

ہراسانی کے ثابت شدہ مجرموں کی مرکزی فہرست بنانیکی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن