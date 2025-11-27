صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول کو سرسبز و شاداب بنانے کیلئے خصوصی سوشل ایکٹیویٹی کا انعقاد

  فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر ) گورنمنٹ پرائمری سکول نمبر 3 محلہ گوبند پورہ میں سکول کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے خصوصی سوشل ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا گیا، اس موقع پر سکول کے ایک پلاٹ میں موجود کیاریوں کو نئے سرے سے خوبصورت اور دلکش بنانے کا عملی کام کیا گیا۔

 گورنمنٹ پرائمری سکول نمبر 3 محلہ گوبند پورہ میں سکول کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے خصوصی سوشل ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا گیا، اس موقع پر سکول کے ایک پلاٹ میں موجود کیاریوں کو نئے سرے سے خوبصورت اور دلکش بنانے کا عملی کام کیا گیا۔

 

