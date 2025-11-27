سکول کو سرسبز و شاداب بنانے کیلئے خصوصی سوشل ایکٹیویٹی کا انعقاد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر ) گورنمنٹ پرائمری سکول نمبر 3 محلہ گوبند پورہ میں سکول کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے خصوصی سوشل ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا گیا، اس موقع پر سکول کے ایک پلاٹ میں موجود کیاریوں کو نئے سرے سے خوبصورت اور دلکش بنانے کا عملی کام کیا گیا۔
