پیرمحل:رجانہ اور ڈاکٹر نصیر روڈ پر تجاوزات کیخلاف کاروائی

  • فیصل آباد
پیرمحل:رجانہ اور ڈاکٹر نصیر روڈ پر تجاوزات کیخلاف کاروائی

پیرمحل (نمائندہ دنیا )چیف آفیسر میونسپل کمیٹی فاطمہ سلیم کی قیادت میں رجانہ روڈ پر ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ فٹ پاتھ بازار اور ڈاکٹر نصیر روڈ پر غیر قانونی دکانیں اور تجاوزات ختم کر دی گئیں۔

وقاص ظفر اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر کے حکم پر چیف آفیسر محترمہ فاطمہ سلیم کے ہمراہ اکرم مجاہد، انکروچمنٹ انسپکٹر، انچارج پیرافورس اور انکروچمنٹ سکواڈ کے اراکین بابا عدنان ساغر اور رضوان نقشبندی نے کارروائی میں حصہ لیا۔ عملہ میونسپل کمیٹی نے رجانہ روڈ پر فٹ پاتھ پر قائم غیر قانونی مچھلی اور چکن فروشوں کے اڈے ختم کر دئیے ، جبکہ ڈاکٹر نصیر روڈ پر گلی کے اندر قائم مکان کو ہیوی مشینری کے ذریعے گرا کر روڈ کلیئر کر دیا۔ مچھلی فروشوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی دکانیں ایکسچینج روڈ پر منتقل کریں۔ فاطمہ سلیم نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف کارروائی بلاامتیاز جاری رہے گی ۔

 

