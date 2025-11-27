صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد ، مقدمہ درج

  • فیصل آباد
گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد ، مقدمہ درج

کمالیہ(نمائندہ دنیا ) گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد کرنے والے افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

نواحی علاقہ چک نمبر 715 گ ب کی رہائشی خاتون فوزیہ بی بی نے تھانہ صدر پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی بھابھی کے ہمراہ گھر پرموجود تھی کہ احمد حیات اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ آتشی اسلحہ سے لیس ہو کر گھر کے باہر آیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے بعد چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے زبردستی گھر میں گھس آیا اور اسے تشدد کا نشانہ بنانے لگا جس پر اس کی بھابھی اسے بچانے کے لئے آئی تو ملزم نے اسے بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ 

 

